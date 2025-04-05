Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı

Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.