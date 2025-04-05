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        Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı

        MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:17
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        Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı
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        MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

        Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla başladı.

        ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.

        Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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