Kartingde 2025 sezonu Kocaeli'de açıldı
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.
Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla başladı.
ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.
Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.
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