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        Yeniden Refah Partisi Karamürsel ilçe genel kurulu yapıldı

        Yeniden Refah Partisi'nin Karamürsel ilçe olağan genel kurulunda İsa Bat yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:02
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        Yeniden Refah Partisi Karamürsel ilçe genel kurulu yapıldı
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        Yeniden Refah Partisi’nin Karamürsel ilçe olağan genel kurulunda İsa Bat yeniden başkan seçildi.

        Karamürsel Kültür Merkezi’ndeki 3. olağan genel kurulda mevcut İlçe Başkanı İsa Bat'ın hazırladığı tek listeyle seçime gidildi. 170 delegeden 88'inin katıldığı genel kurulda ilçe yönetim kuruluna şu isimler seçildi:

        "İsa Bat, Serdar Şekeröz, Üzeyir Yaman, Vahit Sunar, Emin Turgut, Emin Kalafat, Şeref Baykır, Ercan Özbaş, İsmail Yamak, Erol Çayır, İsa Baştürk, Onur Çetin, Mert Zafer Cansever, İbrahim Kaya, Ali Özcan, Ali Karabulut, Sabri Akpolat, Hasan Arslan, Hakan Çatar, Ahmet Genç, Batuhan Arslantürk."

        Genel kurulda İsa Bat, Mecit Karabulut, Necmi Altındeğer, Ali Osman Aydın, Serdar Şekeröz, Emin Turgut, Emin Kalafat, Erol Çayır, Üzeyir Yaman, Kader Arslan, Şeref Baykır, Ercan Özbaş, Vahit Sunar, İsmail Yamak ve Önder Çıvkın, İl Kongre Delegesi olarak seçildi.

        Kongreye, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, BBP İlçe Başkanı Cem Onat, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Aras, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, Karamürsel’deki siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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