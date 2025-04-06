Yeniden Refah Partisi Karamürsel ilçe genel kurulu yapıldı

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, BBP İlçe Başkanı Cem Onat, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Aras, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu, Karamürsel’deki siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı.

Genel kurulda İsa Bat, Mecit Karabulut, Necmi Altındeğer, Ali Osman Aydın, Serdar Şekeröz, Emin Turgut, Emin Kalafat, Erol Çayır, Üzeyir Yaman, Kader Arslan, Şeref Baykır, Ercan Özbaş, Vahit Sunar, İsmail Yamak ve Önder Çıvkın, İl Kongre Delegesi olarak seçildi.

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