Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

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