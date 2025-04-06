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        Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teksüt Bandırmaspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:47
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        Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teksüt Bandırmaspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Taraftarlar, maçın önemli pozisyonlarında büyük heyecan yaşadı.

        Müsabaka 2-2'lik skorla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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