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        Genç karateciler uluslararası alanda yeni başarılar peşinde

        Bulgaristan'da geçen ay düzenlenen "Open Karate Turnuvası"ndan madalyayla dönen milli sporcular, uluslararası alanda başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:25
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        Genç karateciler uluslararası alanda yeni başarılar peşinde
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        Bulgaristan'da geçen ay düzenlenen "Open Karate Turnuvası"ndan madalyayla dönen milli sporcular, uluslararası alanda başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları 17 yaşındaki Eren Yaray, 15 yaşındaki Aras Ege Beyhanoğlu ve 15 yaşındaki İkra Zeynep Kocaman, Bulgaristan'ın Varna kentinde 15-16 Mart'ta 7 ülkeden 960 sporcunun katıldığı Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

        Genç karateciler, gelecek yıl şubat ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonasında yer almak için hazırlıklarına Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan ve milli karateci Eray Şamdan yönetiminde devam ediyor.

        Adnan Şamdan, AA muhabirine, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada 7 sporcuyla mücadele ettiklerini söyledi.

        Kulüp olarak turnuvada güzel başarıya imza attıklarını dile getiren Şamdan, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla yurdumuza döndük. Darıca ufacık bir ilçe ama spor başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcu Eray Şamdan da tecrübelerini antrenmanlarda genç sporcularla paylaştığını belirterek, kulüplerinin sadece Türkiye'de değil uluslararası arenalarda da başarı elde ettiğini kaydetti.

        Sporculara bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardıklarını anlatan Şamdan, "İnşallah ilerleyen zamanlarda Avrupa, dünya, olimpiyat madalyalı sporcularımız olacak. Zaten halihazır da var. Ama gelecek nesil için bizim için önemli. Desteğimizi her zaman gösteriyoruz." diye konuştu.

        İkra Zeynep Kocaman, turnuvadaki maçların stresli olduğunu ancak buna rağmen güzel sonuç elde ettiğini söyledi.

        Eren Yaray da turnuvada oynadığı 3 maçın ardından birinci olduğunu aktararak, "Önümüzdeki Türkiye şampiyonalarında tekrar birinci olup ülkemi tekrar Avrupa arenasında temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

        Aras Ege Beyhanoğlu ise zorlu rakiplerin olmasına rağmen birinci olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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