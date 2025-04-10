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        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:38
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        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.

        Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine, şampiyonanın 4 gün süreceğini söyledi.

        Şampiyonada derece elde eden sporcuların 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını belirten Taşdemir, "Burada 8 yaşından 14 yaşına kadar sporcularımız yarışıyor. 61 şehirden 392 kulüpten 3 bin 500 sporcu katılıyor." dedi.

        Taşdemir, sporcuların "minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde "kata" ve "kumite" dallarında mücadele edeceğini kaydetti.

        Şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

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