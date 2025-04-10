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        Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:58
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        Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Orhangazi Mahallesi Çerkeşli köyü istikametindeki yolda, Kazım T'nin kullandığı 41 AUR 632 plakalı motosiklet ile Özgür Y. yönetimindeki 34 KV 4969 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Erdinç Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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