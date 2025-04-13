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        Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 01:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 01:59
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        Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.S.J. ve 18 yaşın altındaki A.B.S.J'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.S.J. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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