Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.S.J. ve 18 yaşın altındaki A.B.S.J'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.S.J. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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