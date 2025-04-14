Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında evinde ağırladığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Özellikle lig bu kadar çetin bir haldeyken son dört haftaya avantajlı girmek çok önemliydi." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında evinde ağırladığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Özellikle lig bu kadar çetin bir haldeyken son dört haftaya avantajlı girmek çok önemliydi." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçının kolay geçmesi öngörülen bir maç olduğunu söyledi.
Oyuncuların hedefe giden yolda yedikleri son gole kadar iyi konsantre olduklarını belirten Taşdemir, "Gereksiz bir gol yedik. Ama bunlar futbolda var. Kolay bir engeli daha aştık. Yolumuza devam ediyoruz. Son dört haftamız kaldı. Özellikle lig bu kadar çetin bir haldeyken son dört haftaya avantajlı girmek çok önemliydi. Oyuncu kardeşlerim bunu başardı. Bugün itibarıyla son dört haftaya çok avantajlı girdik. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Az vaktimiz kaldı. İnşallah en kısa sürede de resmi olarak Süper Lig vizesini alıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
- Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor cephesi
Fitmens Gömlek Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun ise Kocaeli camiasının büyük bir camia olduğunu ve şampiyonluklarının hayırlı olmasını dilediğini dile getirdi.
Uçkun, ligde ne şartlarda oynadıklarını herkesin bildiğini aktararak zor şartlarda mücadele ettiklerini belirtti.
Gurur duyarak mücadele verdiklerini ifade eden Uçkun, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene belki de 7-0 yenildiğimiz beş altı tane maç var. Ama benim en çok sevindiğim en son Osman'ın attığı gol oldu. Bunu da üzülerek söylüyorum ama sevinmek zorundayım. Bazı şeylerden ders alıyoruz. İnşallah Malatya'daki yetkili arkadaşlarımız da bu takımı düştüğü şu durumdan bir an önce kurtarır."
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