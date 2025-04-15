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        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yakın

        SEFA TETİK - Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:17
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        Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yakın
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        SEFA TETİK - Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

        Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti.

        Körfez temsilcisi, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9'a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile de 11'e çıkardı.

        Ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Körfez temsilcisi, bu müsabakalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı.

        İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak.

        - Amatörden zirveye

        Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.

        Kocaelispor'un kalan 4 haftadaki maçları şöyle:

        Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

        - Kadir Genç: "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

        Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, Kocaelispor'un ait olduğu Süper Lig'e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu söyledi.

        Esenler Erokspor maçından aldıkları galibiyetle 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e kavuşmak istediklerini belirten Genç, "Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor'u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz." dedi.

        Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını dile getirerek, "Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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