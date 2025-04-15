Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kartepe ilçesinde ağaç kesimi yapan Ziya Özlü (37), kestiği ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.
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