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        Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:49
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        Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Kocaeli'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kartepe ilçesinde ağaç kesimi yapan Ziya Özlü (37), kestiği ağacın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özlü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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