KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen, Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısında konuştu:

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Son 5 yıl ortalamamıza baktığımız zaman bütün öz kaynak, bankalar, diğer fonlarla yürüttüğümüz kefalet çalışmalarında toplamda 1 milyon 472 bin 355 kefalet üretmişiz. Bunun karşılığında tekil olarak da 551 bin firmamız birden daha fazla KGF kefaletiyle finansa ulaşmış. Sicile kayıtlı aktif firmalarımızın üçte birinin, KGF ile tanıştığını ve KGF kefaletinden istifade ettiğini görmekteyiz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısında konuşan Özegen, KGF'nin kuruluş hikayesi ve tarihçesini anlattı.

KGF'yi kredi veren banka sananların olduğunu belirten Özegen, kurumun, teminat sorunu çeken KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Özegen, ağırlıklı olarak "Portföy Garanti Sistemi" dedikleri sistemle çalıştıklarını aktararak, "Bu sistemin anlamı şu, müşterinin kredi skorlanmasına biz karışmıyoruz. Dolayısıyla bankanın kredibıl bulduğu KGF kefaletine konu olan kredilerin şartlarını taşıdığında, bizim sistemimize girdiğinde, biz kefalet mektubunu ilgili bankaya göndererek o müşterinin krediye erişimini sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim KGF olarak müşteri seçimi gibi bir şansımız yok." diye konuştu.

Kar amacı gütmeden üyelerine hizmet ettiklerini dile getiren Özegen, "KGF'nin, dünyada incelediğimiz zaman başka örneği yok. Babanın oğluna kefil olmadığı bir yerde, bir ortamda KGF firmalarımıza, KOBİ'lerimize kefalet veriyor ve onların krediye erişimini sağlıyor." dedi.

"Son 5 yıl ortalamamıza baktığımız zaman, bütün öz kaynak, bankalar, diğer fonlarla yürüttüğümüz kefalet çalışmalarında toplamda 1 milyon 472 bin 355 kefalet üretmişiz. Bunun karşılığında tekil olarak da 551 bin firmamız, yani birden daha fazla KGF kefaletiyle finansa ulaşmışlar. Sicile kayıtlı aktif firmalarımızın üçte birinin, KGF'yle tanıştığını ve KGF kefaletinden istifade ettiğini görmekteyiz. Toplamda şu ana kadar 34 bin 386 kefalet Kocaeli dahilinde üretilmiş. Bunu da tekil olarak 12 bin 138 firmamız kullanmış."

Kendi öz kaynaklarıyla üyelerine ciddi anlamda kefalet kullandırarak krediye erişimlerini sağladıklarını vurgulayan Özegen, şöyle devam etti:

- Trump'ın tarife politikaları

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde avro/dolar paritesinin 1,03'lerden 1,14'lere kadar geldiğine işaret eden Zeytinoğlu, ham maddeyi dolarla aldıkları için bunun Türk ihracatçılar için olumlu gelişme olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarına dikkati çekerek, "Türkiye şanslı yüzde 10'luk grup içerisinde kalmıştı. Bu ileriki dönemlerde bizim adımıza fırsat olabilir. Ancak başkanın ne yapacağını önceden tahmin etmek, ona göre hareket etmek çok kolay değil. Dolayısıyla biraz bekleme modunda olacağız." diye konuştu.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle petrolünün büyük kısmını Çin'e satabildiğine vurgu yapan Zeytinoğlu, "Dünya pazarının altında fiyatla sattığı için ABD bundan çok rahatsızdı çünkü Çin'in rekabet gücü çok fazla. Çin'in enerji maliyetlerinin düşmesi daha fazla rekabet anlamına geldiği için ABD bir an önce Rusya-Ukrayna savaşını bitirip Rusya'nın dünya pazarına efektif fiyatlarla mal satmasını istiyor ki kendisinin dünyanın en ucuz enerjisine sahip üretim ülkesi olma hedefi var." değerlendirmesinde bulundu.