Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi kamerada

Midibüsün aynı sokakta yaklaşık 3 metreden bir apartmanın girişine devrilmesiyle binanın duvarında ve korkuluklarında hasar oluştu.

Emek Mahallesi 6. Sokak'ta park edilen 34 LEU 246 plakalı midibüs, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.