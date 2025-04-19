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        Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi kamerada

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:00
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        Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi kamerada
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emek Mahallesi 6. Sokak'ta park edilen 34 LEU 246 plakalı midibüs, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.

        Midibüsün aynı sokakta yaklaşık 3 metreden bir apartmanın girişine devrilmesiyle binanın duvarında ve korkuluklarında hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Araç, ekiplerin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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