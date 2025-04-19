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        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerde bulundu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesine ilişkin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi, solüsyonlarla çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:42
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        Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerde bulundu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesine ilişkin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi, solüsyonlarla çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik." ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi.

        Kurum, tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak bir proje yürüttüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi, solüsyonlarla çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik. Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu sonuç çok kıymetli. İnşallah 2'nci ve 3'üncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız. Bittiğinde orada gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız İzmit Körfezi'nin o masmavi güzelliğini her anıyla hissedebilecekler. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürütüyoruz. Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak."

        Bakan Kurum, çalışmaların etkisiyle denizde ekosistemin canlandığına da dikkati çekerek daha önce ve artık görülmeyen canlıların Körfez'e geldiğini, yunusların yeniden Körfez'de yaşamaya başladıklarını belirtti.

        Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" ile ilgili ödevlerini yerine getirdiğini söyledi.

        - "Bu mücadele hepimizin mücadelesi"

        Kurum, müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerle protokol yaptıklarını, bu protokol çerçevesinde belediyelere ve bakanlıklara belli sorumluluklar verildiğini hatırlatarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Dip çamuru temizliği noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bakanlıkla uyum içerisinde çalıştığını aktaran Kurum, "Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23'e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72'si arıtılıyor. İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100'ü, yani Kocaeli'mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez'i bırakmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

        Bu sorumluluğu Marmara'ya komşu diğer il belediyelerinin de yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Bu mücadele hepimizin mücadelesi, geleceğimizin mücadelesi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma mücadelesi. Dolayısıyla burada hiçbir şerh düşmeden imzalamış oldukları sorumluluklarını tüm Marmara'ya kıyısı olan bölgelerimize hatırlatıyoruz. Bir an evvel 'ama', 'fakat' demeden yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun takibini bakanlığımız başından itibaren yapmaktadır. Sonuna kadar da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada ayrıca, 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesinin planlandığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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