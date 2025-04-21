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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:39
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun İzmit ilçesi Ankara istikametinde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G'nin kullandığı 06 FCE 783 plakalı tır ve İ.Ö yönetimindeki 06 CON 696 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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