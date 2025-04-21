Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Yaralananın olmadığı kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun İzmit ilçesi Ankara istikametinde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G'nin kullandığı 06 FCE 783 plakalı tır ve İ.Ö yönetimindeki 06 CON 696 plakalı tır çarpıştı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

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