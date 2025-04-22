Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Cihat Çelik ile sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın sözleşmesi uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Cihat Çelik ile sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın sözleşmesi uzatıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çelik ile Rivas'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

        Her iki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

        İç transfer çalışmalarını başlatan yeşil-siyahlı ekip, gün içinde Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan ve Gökhan Değirmenci ile sözleşme uzatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 65 yaş ve üstü kişilerin yeni buluşma noktası Saygınlar Kulübü a...
        Kocaeli'de 65 yaş ve üstü kişilerin yeni buluşma noktası Saygınlar Kulübü a...
        Kocaeli'de huzurevi sakinleri, ilkokul ve anaokulundaki çocukları ziyaret e...
        Kocaeli'de huzurevi sakinleri, ilkokul ve anaokulundaki çocukları ziyaret e...
        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
        Kocaelispor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
        Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmelerini uzattı
        Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes'in sözleşmelerini uzattı
        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak
        Kocaeli'de teleferik yarın yüzde 50 indirimli olacak
        Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi
        Marmara Denizi'nde popülasyonları artan mercanlar görüntülendi