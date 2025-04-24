Kocaelispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü sahasında Geosis Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kocaelispor camiasının 16 yıllık hasretini hep beraber dindirdiklerini, camianın artık hak ettiği yere geldiğini söyledi.

Ligi şampiyon olarak bitirmeyi garantilediklerini ama kalan 3 müsabakayı antrenman maçı gibi görmeyeceklerini belirten Taşdemir, bu karşılaşmalarda sahada ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Taşdemir, Esenler Erokspor maçında iyi oynadıklarını ancak talihsiz goller yediklerini ve çok gol kaçırdıklarını dile getirerek, "Son 3 maçımıza biz yine aynı ciddiyetle çıkıp hazırlanacağız. Rotasyon tabii ki olacaktır ama büyük ölçüde olmayacaktır. Ana iskeletimizi koruyarak parça parça değişiklikler olabilir. Dolayısıyla kalan 3 maçımızı, hem kendimize hem de camiamıza yakışır bir şekilde mücadele ederek bitirmenin gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Taraftarları karşısında kaybetmek istemediklerine dikkati çeken Taşdemir, "Biz geldiğimiz günden beri son maçımızı saymazsak sadece Gençlerbirliği maçında deplasman mağlubiyetimiz vardı. İç sahada sadece 2 beraberlik aldık, kalan bütün maçlarımızı kazandık. Burada iç saha atmosferimizin de ne kadar önemli, ne kadar iyi olduğu bence ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın karşısında galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Süper Lig'e de çok büyük renk getirecektir Kocaelispor camiası"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Taşdemir, hem teknik heyet hem de kulübün doğru yerlerde doğru istişareleri yaparak Kocaelispor'un geleceğini inşa etmek zorunda olduğunu, bunun için de çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kulüplerin kasasına gelen rakamlar çok kolay olmuyor ve bunları çok kolay çarçur etme taraftarı değilim. İnce eleyip sık dokuyup ve alacağımız oyuncuyu en dip rakamlardan alabilme taraftarıyım. Yine böyle olması için kulübümüzün paralarını çarçur etmemek için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstediğimiz, arzu ettiğimiz şey bu camiayı mutlu edebilecek bir takım kurmak, onun hedefleri içinde olacağız biz."