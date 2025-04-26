Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, İ.Ç. idaresindeki 34 EZB 074 plakalı hafif ticari araç, A.S. yönetimindeki 41 ACC 052 plakalı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, otomobilin, hafif ticari aracın çarpmasının ardından yayaların olduğu alana savrulduğu, bir kişi ile yanındaki çocuğun yol kenarında park halindeki otomobil ve bina arasında oluşan boşluğa kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde, hafif ticari aracın yolun diğer tarafında bir bisiklete çarpması da yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı
        Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli atıldı
        Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli atıldı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum
        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum