Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, İ.Ç. idaresindeki 34 EZB 074 plakalı hafif ticari araç, A.S. yönetimindeki 41 ACC 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobilin, hafif ticari aracın çarpmasının ardından yayaların olduğu alana savrulduğu, bir kişi ile yanındaki çocuğun yol kenarında park halindeki otomobil ve bina arasında oluşan boşluğa kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor. Görüntülerde, hafif ticari aracın yolun diğer tarafında bir bisiklete çarpması da yer alıyor.