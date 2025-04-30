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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:16
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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 10 bin avro değerinde lityum pil ile 150 bin lira değerinde klima çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli E.Ü'yü İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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