Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 10 bin avro değerinde lityum pil ile 150 bin lira değerinde klima çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.