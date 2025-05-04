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        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

        AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:28
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        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı
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        AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

        Organizasyonun ikinci gününde 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçen sporculardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Yarışta kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

        Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın

        Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran

        Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın

        Erkekler Kategori 4: Burak Başlık

        Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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