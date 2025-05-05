Kocaeli'de elektrik kontağından kaynaklı yangında 1 kişi yaralandı

Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak'ta üç katlı apartmanın giriş katında duman çıkan daireden Suriye uyruklu S.Ş.A'nın çığlık atarak dışarı çıkması üzerine çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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