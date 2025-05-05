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        Kocaeli'de elektrik kontağından kaynaklı yangında 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin mutfak kısmında, elektrik kontağından kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:37
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        Kocaeli'de elektrik kontağından kaynaklı yangında 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin mutfak kısmında, elektrik kontağından kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi 871/2 Sokak'ta üç katlı apartmanın giriş katında duman çıkan daireden Suriye uyruklu S.Ş.A'nın çığlık atarak dışarı çıkması üzerine çevredekiler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        Evin mutfak kısmındaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Vücudunda elektrik çarpmasına bağlı yanıklar oluştuğu değerlendirilen S.Ş.A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        S.Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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