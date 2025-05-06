Kuzey Marmara Otoyolu Gebze bağlantı yolu projesi ihaleye çıkacak

Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Gebze bağlantı yolu projesinin ihalesinin 2 ay içerisinde yapılacağını bildirdi.

Büyükgöz, Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2019-2025 Hizmet Dönemleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, 6 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gençlere ve çocuklara en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Büyükgöz, mülkiyet sorunu olan 43 okul, 24 cami ve 8 kültür ile sağlık alanında bulunan kamu binasının sorunlarını çözdüklerini kaydetti.

Büyükgöz, bu kapsamda 2 milyar liraya yakın kamulaştırma bedeli ödediklerini aktararak, "Eğer bu çalışmayı yapmasaydık 8 ilave okul yapılamamış olacaktı. Bu okullar yapılmasaydı da Gebze'de sınıflardaki öğrenci ortalaması 43 olacaktı. Şu anda sınıf ortalaması 26. Bu çalışmaları yapmak için de 2 bin 630 kişiden kamulaştırma yaparak yerleri satın aldık. Bu insanlar bir kısmı yurt dışındaki çeşitli ülkelerdeydi. Bulduk ve 2 bin 630 kişiden bugünün değeriyle yaklaşık 2 milyar lira değerinde kamulaştırma bedeli harcayıp bu sorunu çözdük." diye konuştu.