Kocaeli'de 73 bin 600 makaron ele geçirildi

İzmit ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 73 bin 600 makaron, 57 bin sigara filtresi, 436 elektronik sigara ve 53 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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