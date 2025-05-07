Kocaeli'de fabrikanın talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren ahşap kapı ve mobilya ürünleri üreten fabrikanın talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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