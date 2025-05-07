Kocaeli'de meslek lisesinde sanayiye eleman yetiştirecek bakım bölümü açıldı

Kocaeli'de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan meslek lisesinde sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla bakım bölümü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOSB arasında yapılan işbirliği kapsamında TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan bakım bölümünde eğitim görecek öğrenciler, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olarak yetiştirilerek mezun olduktan sonra istihdam edilecek.

Bakım bölümünün açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak önemli yatırım yapıldığını söyledi.

Vali Aktaş, nitelikli elemanların yetişmesini sağlayacak bir merkezin açılmasının kıymetli olduğunu kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Bakanlığımızın ortaya koyduğu imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Sanayicilerimizin himayesinde yürütülen okullarda ortaya konan değer bizim için daha önemli. TOSB'un içerisinde bulunan okulumuzda inşa edilen bakım atölyesinde ve içerisindeki sınıfların donanımında ortaya konulan çalışma bizim için çok değerli." diye konuştu.