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        Kocaeli'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:48
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        Kocaeli'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda bir otomobille drift yapıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 lira para cezası uyguladı.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu, araç 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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