Kocaeli'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 46 bin 392 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda bir otomobille drift yapıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

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