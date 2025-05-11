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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:41
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Mikdat Çil), Onur Öztonga, Appindangoye (Dk. 80 Mesut Can Tunalı), Muharrem Cinan (Dk. 80 Mustafa Ege Bilim), Vukovic, Samet Yalçın, Cihat Çelik (Dk. 56 Tarkan Serbest), Furkan Gedik (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Mendes, Oğulcan Çağlayan

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 84 Emin Metehan Ataşsalar), Süleyman Luş, Ali Dere (Dk. 87 Mustafa Fikret Yıkılmaz), Traore (Dk. 68 Hamza Kılıç), Marcos Silva, Hasan Ayaroğlu, Oğuzcan Çalışkan, Alper Burak Duman, Dembele (Dk. 46 Abdülkadir Çelik)

        Goller: Dk. 28 Mendes, Dk. 30, 36 (Penaltıdan) ve 45+2 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 43 Oğuzhan Ayaydın (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Kaan Yıldız (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+3 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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