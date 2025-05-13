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        Süper Lig'e çıkan Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi "4,5 ay" sürdü

        SEFA TETİK - Kocaelispor ile yolları ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir, 139 gün görev aldığı takımı Süper Lig'e "zirvede" taşıma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:18
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        Süper Lig'e çıkan Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi "4,5 ay" sürdü
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        SEFA TETİK - Kocaelispor ile yolları ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir, 139 gün görev aldığı takımı Süper Lig'e "zirvede" taşıma başarısı gösterdi.

        Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin 18. haftasında teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi. Taşdemir yönetiminde 21 lig maçına çıkan Kocaelispor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 41 kez havalandıran ekip, kalesinde 22 gol gördü.

        Liderlik koltuğunda devraldığı Kocaelispor'u sezon sonuna kadar zirvede tutmayı başaran Taşdemir, 72 puanla Süper Lig'e ilk sırada yükseldi.

        - Üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör

        Taşdemir, geçen sezon Sipay Bodrum FK ile yaşadığı Süper Lig'e yükselme başarısını bu sezon Kocaelispor ile tekrarladı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez'in ardından üst üste iki sezon Süper Lig'e takım çıkaran 8. teknik direktör oldu.

        Ligde iç sahada 40 puan toplayan Kocaelispor bu alanda ikinci sırada yer alırken deplasmanda kazandığı 32 puanla dış sahada en çok puan alan takımı oldu.

        Ligi 72 puanla bitiren Kocaeli ekibi, Taşdemir döneminde hanesine 37 puan yazdırdı.

        Taşdemir, takımın başında çıktığı 3 Türkiye Kupası maçından da 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

        - Oğulcan Çağlayan ve Mendes

        Teknik direktör Taşdemir'in gelişiyle Kocaelispor'da bireysel performanslar da yükselişe geçti.

        Bu sezon attığı 21 golle Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes ile ligin en golcü ismi olan Oğulcan Çağlayan, Taşdemir döneminde formunu yukarı taşıdı. Taşdemir göreve gelene kadar 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen Çağlayan, kalan süreçte 14 gol ve 4 asist üreterek gol krallığında zirveye ortak oldu.

        Sezonu 12 gol ve 11 asistle tamamlayan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes de Taşdemir döneminde yükselen grafiğiyle dikkati çekti. Mendes, Taşdemir'in takımın başına geçtiği 18. haftadan itibaren 5 gol atarken 10 asistlik katkı sundu.

        - Törenin ardından veda etti

        Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 11 Mayıs'ta Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup eden Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende şampiyonluk kupasını kaldırdı.

        Törenin ardından Taşdemir, 23 Aralık 2024'te işe başladığı Kocaeli temsilcisinde geçirdiği 139 günlük dönemin ardından futbolcularla vedalaşarak görevinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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