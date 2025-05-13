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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:34
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından 1984 yılında 14 Mayıs'ın "Dünya Çiftçiler Günü" olarak belirlendiğini aktardı.

        Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan çiftçilerin gününü kutlayan Aktaş, çiftçilerin, üretim ve verimliliğin artırılması, üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılması ve ülkenin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

        Aktaş, çiftçilerin, ekonominin büyümesinde, sofralara ekmeğin, meyvenin ve sebzenin ulaşmasında emek sarf eden kesimlerin başında olduğunu belirterek, "Bu vesileyle zsoframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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