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        Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:59
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        Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, kaleci Batuhan Ahmet Şen'le yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in transferi esnasında Galatasaray AŞ ile imzalanmış olan satış sözleşmesi kapsamında kulübümüze bahşedilen satın alma opsiyonu ve futbolcumuz ile aramızda imzalanan sözleşme kapsamında kulübümüze bahşedilen uzatım opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiş olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki kiralık sözleşme 14 Mayıs itibarıyla karşılıklı sona erdirilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Yeşil-siyahlı formayla söz konusu dönemde 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü ligde olmak üzere toplam 4 maça çıkan 26 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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