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        Kocaeli merkezli "yağma" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı "yağma" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:07
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        Kocaeli merkezli "yağma" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı "yağma" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 7 Mayıs'ta Darıca ilçesinde yaşanan yağma olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

        Ekipler, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şüphelileri tespit etti.

        Şüpheliler Y.E.İ, M.Ç, Ö.S. ve A.A, 13 Mayıs'ta Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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