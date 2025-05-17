Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı

Kocaeli'de, İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan serada yetiştirilen domatesler toplanıyor.

Darıca Kaymakamlığınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı.

Proje kapsamında, ithal edilen Hindistan cevizi mahsulü "kokopit" yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen uzun ömürlü ve ekonomik cürufun kullanıldığı bir dönümlük alanda yetiştirilen domatesin bu yıl 3 kez hasadına başlandı.

Seradan domatesin yanında toplanan marul, çilek, yaban mersini, Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılacak.

- Proje, Türkiye'nin sürdürülebilir tarım vizyonuna katkı sunan örnek model"

Kaymakam Yüksel Kara, AA muhabirine, projelerinin yerel düzeyde tarım girişiminden öte Türkiye'nin sürdürülebilir ve bilimsel tabanlı tarım vizyonuna katkı sunan örnek model olduğunu belirterek, 3 yıldır devam eden faaliyetin artık AR-GE projesi olmaktan çıktığını, ticarileşmeye hazır, uygulanabilir proje olduğunu söyledi.

İç Anadolu'dan getirilen volkanik cüruf kullanımıyla yurt dışına bağımlılığın azaltıldığını dile getiren Kara, "Bu yıl Tarım Bakanımızın oluruyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzle yapılan işbirliğiyle bu projemizin boyutu daha da güçlenmiştir. Genel müdürlüğümüz bizden karşılaştırma istedi. Türkiye'de ve dünyada yaygın kullanım şekli kokopit ve perlit. Bizler de seramızı 3'e böldük. Türkiye'deki ve dünyadaki uygulamalarla bizim uygulamalarımızı net karşılaştıracak şekilde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzle verileri günlük topluyorlar, veriler son derece olumlu." ifadelerini kullandı. Kara, GTÜ'lü bilim insanlarınca hazırlanan raporlarda sistemin uygulanabilirliğinin kanıtlandığını, gelecek dönemde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü onayıyla projede ikinci aşamaya geçileceğini aktararak, ikinci aşamada ise iklime bağlı oluşabilecek kuraklık sorunun önüne geçilmesi amacıyla projenin tarım sektöründe uygulanmasının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.