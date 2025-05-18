Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu kafenin çatısında hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırmasıyla yol ulaşıma açıldı.
Bu arada, ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.
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