Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı

Bu arada, ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağacın devrilmesi sonucu kafenin çatısında hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

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