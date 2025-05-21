Kocaeli'nin lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Kocaeli'nin lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde katılımcılara ikram edildi.
Kocaeli'nin lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde katılımcılara ikram edildi.
Hafta kapsamında düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Bulvarı'ndan bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.
Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından halk oyunu gösterileri sunuldu.
Etkinlikte, Cezayir'de gastronomi alanında düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi.
- "Gastronomi ülke tanıtımlarında aktif rol alıyor"
Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, etkinlikteki konuşmasında, ülkelerin turizm potansiyelinin tanıtılmasında mutfak kültürlerini kullanma isteğinin gün geçtikçe önem kazandığını söyledi.
Gastronominin, artık turizmle bütünleştiğini ve ülke tanıtımlarında aktif rol aldığını dile getiren Taşdelen, kendilerinin de Kocaeli mutfağını tanıtmak için etkinlikler yaptıklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından stantları gezen protokol üyeleri ve katılımcılar, yöresel lezzetlerden tattı.
Etkinliğe, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk de katıldı.
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