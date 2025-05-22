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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Tatlıkuyu Vadisi'nde kültür buluşması etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:06
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Tatlıkuyu Vadisi'nde kültür buluşması etkinliği düzenlendi.

        AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Buluşması, Biz Birlikte Türkiye'yiz, Kültürlerin Renkli Buluşması" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 81 ilden derneğin etkinliğe ortak olduğunu belirterek, etkinlikte Türk kültürünün sergilendiğini söyledi.

        Türk milletinin farklılıklarının zenginlik oluşturduğunu kaydeden Büyükgöz'ün konuşmasının ardından etkinlik akşam yemeğiyle devam etti.

        Etkinlikte yöresel şarkılar seslendirilirken, halk oyunları da sahnelendi.

        Etkinliğe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Kocaeli'de iş yerinde merdivenden düşen kadın hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinde merdivenden düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

        Gebze'de Tavşanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde rahatsızlanan M.A. (25) merdivenlerden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        - İzmit'te motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ve 20 Mayıs tarihlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü.

        Ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheli E.Ü. ve Ö.İ'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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