Kocaeli'den kısa kısa

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ve 20 Mayıs tarihlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etkinliğe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Buluşması, Biz Birlikte Türkiye'yiz, Kültürlerin Renkli Buluşması" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

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