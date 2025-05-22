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        Fotokapanlı denetimle çevreyi kirletenlere geçit verilmiyor

        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi için fotokapanlı denetim dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:35
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        Fotokapanlı denetimle çevreyi kirletenlere geçit verilmiyor
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        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de izinsiz atık dökümüyle çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumların belirlenmesi için fotokapanlı denetim dönemi başladı.

        Başiskele ilçesinde belediye ekipleri, tenha bölgelere gelişigüzel atık bırakanları tespit etmek amacıyla 3 hafta önce 7 noktaya, genellikle yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlar kurdu.

        İlçenin ücra ve kırsal alanlarına çevre kirliliğini önlemek ve doğal güzellikleri korumak amacıyla yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ilk 3 haftalık dönemde izinsiz atık boşaltımı yaptığı belirlenen 7 kişi ve kurum hakkında ilgili kanun maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

        Fotokapanlı denetim sayesinde çevre kirliliği konusunda caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.

        - "Atıkların çoğunu tadilat ve inşaat atıkları oluşturuyor"

        Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ahu Uğurlu Galip, AA muhabirine, yeşil ve mavinin buluştuğu ilçenin doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olduğunu söyledi.

        Bu güzellikleri korumak için belediye olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Galip, bazı duyarsız kişiler tarafından özellikle ilçenin ücra noktalarına araçlarla gelişigüzel atık bırakıldığını kaydetti.

        Galip, doğaya bırakılan atıkların tespit edilmesi için fotokapanlı denetim başlattıklarını belirterek, "Bölgemizin daha çok geri planda kalan ve çok fazla hareket sirkülasyonu olmayan yerlerine fotokapanlarımızı yerleştirdik. Burada döküm yapan kişilerin tespitlerini yapmaya başladık. Şu an için 7 farklı bölgemizde fotokapan var. Buralar atık dökümlerinin çok yapıldığı ve genel olarak daha çok ücra köşelerde kalmış yerler. Çok fazla kamera olmayan veya görüntülerin tespit edilemeyeceği noktalara bunları yerleştirdik." diye konuştu.

        Fotokapanların kısa süre önce yerleştirilmesine rağmen olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Galip, doğaya izinsiz atık bırakanların tespit edilerek cezai işlemlere başladıklarını dile getirdi.

        Galip, atıkların çoğunu tadilat ve inşaat atıklarının oluşturduğu bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

        "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıyor. Ayrıca belediyenin de bunları kaldırma bedeli kendilerine ceza olarak yazılıyor. Ayrıca 'tehlikeli atık' dediğimiz depolama sahalarına gömemeyeceğimiz özel bertaraf gerektiren birtakım atıklar için de ilgili mercilerce Çevre Kanunu'na göre işlem yapılacak. En azından birkaç kişiye ceza kesildiğinde ve bu duyulduğunda insanların gelip buraya atık dökümüne engel olacak. 'Yakalanırız, ceza yeriz' algısı oluşacağı için artık bu şekilde döküm yapmaya cesaret edemeyecekler. Bizim zaten atık toplama sistemimiz var. Randevulu sistemle atıkları vatandaşın kapısının önünden alıyoruz. Tek yapmaları gereken şey bizi aramak ve çıkan atık türünü bildirmek. Onun dışında geriye kalan işlemi zaten biz yerine getiriyoruz."

        Bu çalışmayla yapılan tespitlerle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını belirten Galip, sürekli kayıt yapan sistemler yerine enerji tasarruflu ve anlık çekim yapan fotokapanları tercih ettiklerini ifade etti.

        Galip, genellikle yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapanlardan ilçenin doğasını korumak amacıyla faydalandıklarını dile getirerek, "Asıl amacımız çevreyi ve doğayı korumak. Gelecek nesillere temiz çevre bırakabilmek için vatandaşların duyarlılığını artırmak istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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