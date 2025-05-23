Kocaeli'de "Mesleki Eğitim Tanıtım ve Bilim Fuarı" başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Mesleki Eğitim Tanıtım ve Bilim Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gebze Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen fuar, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde törenle başladı.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, açılışta, üyelerinin kendilerine kalifiye ara eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Üyelerimizin bu sıkıntılarının giderme adına ne yapabiliriz diye çalıştık ve bunun için Allah'a şükür ses getirecek bir program yaptık." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de vatandaşlara meslek liselerini tanıtabilmek, yapılan çalışmaları göstermek için güzel organizasyon yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerimizin meslek liselerini tanımalarını önemsiyoruz. Bu amaçla bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Okullarımızdan çıkan ürünler sergilenecek. Aynı zamanda öğrencilerimizin dilinden tüm halkımız meslek liselerini tanımış olacak."