Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren Arif Şahin (51), lavaboyu kullandığı sırada fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle Osmanlı mirası ezgileri yaşatıy...
        Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle Osmanlı mirası ezgileri yaşatıy...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de konuştu:
        Kocaeli'de devrilen forklift kasasından düşen 3 işçi yaralandı
        Kocaeli'de devrilen forklift kasasından düşen 3 işçi yaralandı
        Kocaeli'de "Mesleki Eğitim Tanıtım ve Bilim Fuarı" başladı
        Kocaeli'de "Mesleki Eğitim Tanıtım ve Bilim Fuarı" başladı
        Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun kilo sorununu çözmemiz gerekiyor
        Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun kilo sorununu çözmemiz gerekiyor
        Kocaeli'de kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
        Kocaeli'de kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü