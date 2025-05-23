Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonunda fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren Arif Şahin (51), lavaboyu kullandığı sırada fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.