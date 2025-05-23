Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle Osmanlı mirası ezgileri yaşatıyor

ALİ KÜÇÜK - Kartepe Belediyesince 2009'da kurulan Çocuk Mehter Takımı, usta çırak geleneğiyle aldığı eğitimle Osmanlı'dan miras kalan ezgileri yaşatmaya devam ediyor.

Osman Gazi tarafından 13. yüzyılda kurdurulan, dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak kabul edilen, yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında askerleri motive eden ve düşmana korku salan mehter takımı, bugün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çocukların coşkulu ezgileriyle hayat buluyor.

Davul, kös, zil, nakkare, çevgen ve trompet kullanan 8-17 yaş aralığındaki 35 kişilik ekip, Genç Osman, Ceddin Deden, Çanakkale, Tuna Nehri, Mehter Vuruyor, Hücum Marşı, Üsküdar'a Giderken ve Abdülhamit Han Marşı gibi çeşitli eserleri çalıyor.

Mehter takımında bir süre görev yapıp usta olanlar, yeni katılan çırakları yetiştirerek görevlerini devrediyor.

Çocuk Mehter Takımı, bu yıl TRT tarafından düzenlenen "47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı"nda gösteri sunmanın yanı sıra Suudi Arabistan, Almanya, Macaristan ve Makedonya gibi ülkelerde yurt dışı görevlerde bulundu.

- "Çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamış oluyoruz" Türk Fransız Kardeşlik Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni ve Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı sorumlusu Köksal Dalkılıç, AA muhabirine, kurulduktan bu yana 8. jenerasyonla faaliyetlere devam ettiklerini söyledi. Usta-çırak ilişkisinin nasıl sürdüğünü anlatan Dalkılıç, "Belli bir süre ekibimizde görev yapan çocuklarımız, sonrasında takımın devam edebilmesi adına, alttan gelen kardeşlerine önce kendi branşlarıyla ilgili genel bilgi veriyor, sonra fiziksel uyumlarıyla alakalı birtakım yeterlilikler kazandırıyor. Zaman içerisinde de kendi branşlarıyla alakalı eğitimleri veriyorlar." dedi. Dalkılıç, takımın usta-çırak ilişkisi olmadan faaliyetine devam edemeyeceğini belirterek, "Çünkü birçok branş var. Çok şükür gençlerimizin hem ekibe hizmet etmesi hem de birilerini yetiştirip devretmeleriyle ekibin devamı sağlanmış oldu." diye konuştu. Mehter çalışmalarının çocuklara sağladığı faydalara değinen Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Öncelikle çocuklarımızı meşgul kılıyoruz. Yani hem dışarıdaki birtakım zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamış oluyoruz hem de kültürel anlamda, soylarının nereden geldiğini, nasıl bir imparatorluğun parçası olduğunu anlayacak bir ortamına girmiş oluyor çocuklar. Bu anlamda da kendilerini geliştiriyoruz. Bu da hem kültürel hem manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarını sağlıyor." - Genç ustalar çocuk mehteranlara el veriyor Usta mehteran 17 yaşındaki Yasir Yıldız ise 6 yıldır mehterle uğraştığını söyledi. Takıma ilk girdiğinde büyüklerine bakarak çalmayı öğrenmeye başladığını anlatan Yıldız, "Artık büyüyünce de yeni gelen kardeşlerimiz bizden görüp öğreniyor. Biz de onlara belli başlı ayrıntıları aktarıyoruz. Onlar da o ayrıntıları kendi tarzlarında şekillendirip ustalaşmaya gidiyor." dedi. Usta mehteran 17 yaşındaki Emrullah Dalkılıç, mehtere cengaver olarak başladığını, daha sonra sırasıyla köszen ve mehterbaşı olarak çalıştığını bildirdi.