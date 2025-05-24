Kocaeli'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "yakın akrabayı öldürme" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından 27 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.K'yi (36), düzenlediği operasyonla yakaladı.

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