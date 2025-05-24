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        Kocaeli'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:32
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        Kocaeli'de 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "yakın akrabayı öldürme" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından 27 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.K'yi (36), düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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