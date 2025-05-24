Kocaelispor'un sportif direktörü Metin Özkan oldu
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kulübün sportif direktörlük görevine Metin Özkan, yardımcılığına Selçuk Kösemen'in getirilmesine karar verildiği kaydedildi.
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