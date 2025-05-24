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        Kocaelispor'un sportif direktörü Metin Özkan oldu

        Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:53
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        Kocaelispor'un sportif direktörü Metin Özkan oldu
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        Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kulübün sportif direktörlük görevine Metin Özkan, yardımcılığına Selçuk Kösemen'in getirilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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