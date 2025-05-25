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        Kocaeli'de çiftler evlenmek için "25.05.2025" tarihini seçti

        Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:47
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        Kocaeli'de çiftler evlenmek için "25.05.2025" tarihini seçti
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        Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

        Evlilik yıl dönümlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluğa neden oldu.

        Bugün evliliğe ilk adımı atan Eda ve Seyfettin Keskin çifti, bu özel tarihte evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Eda Keskin, bu tarihi seçmelerinde hem eşinin doğum günü olmasının hem de tarihin özel olmasının etkili olduğunu belirtti.

        Unutmayacakları tarihte evlendiklerini söyleyen Keskin, ikisi için de net ve belirgin tarih olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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