Kocaeli'de çiftler evlenmek için "25.05.2025" tarihini seçti

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

Evlilik yıl dönümlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluğa neden oldu.

Bugün evliliğe ilk adımı atan Eda ve Seyfettin Keskin çifti, bu özel tarihte evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eda Keskin, bu tarihi seçmelerinde hem eşinin doğum günü olmasının hem de tarihin özel olmasının etkili olduğunu belirtti.

Unutmayacakları tarihte evlendiklerini söyleyen Keskin, ikisi için de net ve belirgin tarih olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.