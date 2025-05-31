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        Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için Kocaeli'de çocuklara uçurtma dağıtıldı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak amacıyla uçurtma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:04
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        Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için Kocaeli'de çocuklara uçurtma dağıtıldı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak amacıyla uçurtma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

        Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin işbirliğiyle Gölcük Kongre Merkezi'nin yanındaki boş alanda düzenlenen etkinlikte, çocuklara üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı, "Çocuklar ölmesin" yazılı 500 uçurtma dağıtıldı.

        "Gazze'nin Çocukları İçin Gölcük'ten Gökyüzüne Umut Uçurtmaları" temasıyla yapılan etkinlikte, alanda kurulan çadırlarda çocuklara yönelik eğitici aktiviteler de düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında planlanan uçurtmaları gökyüzüne bırakma bölümü, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen çok sayıda kişi etkinlik alanında bekledi.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Kudüs'te Osmanlı döneminde farklı inançlardan insanların uzun yıllar bir arada barış içinde yaşadığını belirten Sezer, ancak 1917'den bu yana Filistin'de sıkıntı, zulüm, eziyet, katliamın bitmediğini kaydetti.

        Filistin'de sivillerin hedef alındığını vurgulayan Sezer, "Orada çocukların üzerine bombalar yağıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Savaşın da kendine göre kuralları, hukuku vardır. İsrail hastane demiyor, gazeteci demiyor, ambulans demiyor, çoluk çocuk demeden büyük katliam yapıyor." diye konuştu.

        Sezer, etkinliğe katılan çocukların, tarih boyunca adalet anlayışıyla hareket eden medeniyetin mirasçısı olduğuna işaret ederek, bu neslin barış, esenlik ve adaletin hakim olduğu dünya için çaba göstereceğine inandığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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