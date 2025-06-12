Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Gebze mevkisinde, S.A. idaresindeki 10 NL 021 plakalı hafif ticari araç bariyere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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