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        Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:10
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        Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Cuma namazı sonrası Tarihi Fevziye Camisi avlusunda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Mustafa Salın, Gazze ile dünyada vicdan sahibi yüreklerin de yandığını söyledi.

        Gazze'nin İsrail'in katliamına direndiğini ifade eden Salın, "Gazze, insanlığın vicdansızlığına direniyor. Gazze Müslümanlara imanı, dünyaya insanlığı öğretiyor. Gazze, mücadeleyi, gayreti, samimiyeti, sadakati, kardeşliği, birlikteliği, imanı, vatan aşkını, insanlık ve merhameti öğretiyor." dedi.

        Salın, Gazze'de 20 aydır soykırım yaşandığını, kadın ve çocukların katledildiğini, dünya liderlerinin 20 aydır bu soykırımı ve insanlık suçunu sonlandıramadığını vurguladı.

        Gazzelilerin mücadelesinin bitmeyeceğini dile getiren Salın, İsrail'in yenileceğini, zaferin Gazzeli Müslümanların olacağını ifade etti.

        Salın, Mısır yönetiminin "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne destek verenlerin oluşturduğu konvoyu engellemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, ülkeye gelenlerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmesini lanetlediklerini söyledi.

        Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından eylem sona erdi.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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