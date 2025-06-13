Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Salın, Gazze'de 20 aydır soykırım yaşandığını, kadın ve çocukların katledildiğini, dünya liderlerinin 20 aydır bu soykırımı ve insanlık suçunu sonlandıramadığını vurguladı.

Gazze'nin İsrail'in katliamına direndiğini ifade eden Salın, "Gazze, insanlığın vicdansızlığına direniyor. Gazze Müslümanlara imanı, dünyaya insanlığı öğretiyor. Gazze, mücadeleyi, gayreti, samimiyeti, sadakati, kardeşliği, birlikteliği, imanı, vatan aşkını, insanlık ve merhameti öğretiyor." dedi.

Cuma namazı sonrası Tarihi Fevziye Camisi avlusunda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Mustafa Salın, Gazze ile dünyada vicdan sahibi yüreklerin de yandığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.