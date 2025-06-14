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        Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu

        Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:53
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        Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu
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        Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

        Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

        Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

        Yarışların ilk gününde araçlar zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını buluşturan organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden katılımcının olduğunu aktaran Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

        Festival, yarın gerçekleştirilecek hız etabının ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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