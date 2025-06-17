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        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 17.06.2025 - 20:38
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        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sultanorhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde kedi yavrusunun, bir iş yerinin prefabrik ofisinin altına sıkıştığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Tedavisi için veteriner hekime götürülen kedinin, itfaiye ekiplerince sahiplenildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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