Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sultanorhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde kedi yavrusunun, bir iş yerinin prefabrik ofisinin altına sıkıştığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Tedavisi için veteriner hekime götürülen kedinin, itfaiye ekiplerince sahiplenildiği öğrenildi.
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