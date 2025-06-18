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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:52
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kent Meydanı'nda Y.K. (17) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.K. bıçakla sırtından ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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