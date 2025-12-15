Kocaeli'de antrenörün kadın hakeme tokat attığı iddia edildi

Açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Kadın bir hakeme yönelik gerçekleştirilen şiddet olayının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, derneğin hukuk birimi aracılığıyla söz konusu kişi hakkında yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu müsabakanın çocukların akademik ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, spor sahalarında her türlü şiddete karşı olunduğu belirtildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'un (18), Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü Seçkin Tanrıkulu tarafından tokat atılarak fiziksel şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi, Kocaeli'de oynanan 12 yaş altı lig müsabakasında bir hakemin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

