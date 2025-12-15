Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de antrenörün kadın hakeme tokat attığı iddia edildi

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi, Kocaeli'de oynanan 12 yaş altı lig müsabakasında bir hakemin fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:37
        Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'un (18), Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü Seçkin Tanrıkulu tarafından tokat atılarak fiziksel şiddete maruz bırakıldığı öne sürüldü.

        Açıklamada, söz konusu müsabakanın çocukların akademik ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlendiği vurgulanarak, spor sahalarında her türlü şiddete karşı olunduğu belirtildi.

        Kadın bir hakeme yönelik gerçekleştirilen şiddet olayının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, derneğin hukuk birimi aracılığıyla söz konusu kişi hakkında yasal sürecin başlatılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, konuya ilişkin inceleme ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

