Kocaeli'de kendini taksi durağında bıçak ve silahla yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

Elindeki silah ve bıçakla kendini yaralayan E.M. polis özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski çalışanı olduğu taksi durağında kendini bıçak ve silahla yaralayan kişi tedavi altına alındı.

