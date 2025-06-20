KOÜ Denizcilik Fakültesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Karamürsel Altın Kemer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nalan Tekin, denizciliğin sadece meslek olmadığını, sabır, cesaret, disiplin ve dayanışma gerektiren kutsal yolculuk olduğunu ifade etti.

Mezun öğrencilerin yıllar içerisinde engin denizlerde dolaşırken pek çok limana uğrayacağını aktaran Tekin, "Ama bilmenizi istiyorum ki 'Fakültemiz sizin için daima güvenli liman olacaktır.' Denizler sizleri çağırıyor. Gittiğiniz her limanda, açtığınız her yolda dürüst, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, cesur, bilgili ve onurlu olun. Yolunuz açık, dalgalarınız hep uygun olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere belge ve çeşitli hediyeler verildi.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nden 39 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.